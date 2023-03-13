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Трехдевная забастовка младших врачей началась в Великобритании

13 Марта 2023, 20:33
Трехдевная забастовка младших врачей началась в Великобритании Фото: James Manning/AP

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании тысячи младших врачей начали в понедельник трехдневную забастовку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Они протестуют против низкой оплаты труда и требуют повышения зарплат на 26%, сообщает британская «Гардиан».

Младшие врачи в Великобритании составляют почти половину медицинского персонала. Из-за забастовки британские больницы отменили десятки тысяч амбулаторных приемов и операций.

Министр здравоохранения страны обращался к протестующим с призывом отменить забастовку, но при этом отказался начать переговоры о повышении зарплат.


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