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    15:13, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Трех узбекистанцев спасли из горящего авто в Атырауской области

    пожар, дчс, авто
    Фото: МЧС РК

    Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Макатском районе на 31 км автодороги республиканского значения «Атырау — Актобе» произошло возгорание легковой автомашины.

    — Пожарные спасли из огня трех граждан Республики Узбекистан. После они были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Пожар ликвидирован. Причина устанавливается, — сообщили в пресс-службе.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Пожар Спасение Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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