Трех узбекистанцев спасли из горящего авто в Атырауской области

Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Макатском районе на 31 км автодороги республиканского значения «Атырау — Актобе» произошло возгорание легковой автомашины.

— Пожарные спасли из огня трех граждан Республики Узбекистан. После они были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Пожар ликвидирован. Причина устанавливается, — сообщили в пресс-службе.