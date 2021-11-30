Трех школьниц сбили в Талгаре: в каком они состоянии

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии школьниц, сбитых на пешеходном переходе в Талгаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что всех пострадавших школьниц доставили 29 ноября в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу.

«После осмотра нашими специалистами у всех трех девочек диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У самой младшей из них также имеется ушибленная рана лобной области. Родители двух из них отказались от госпитализации. Врачи их отправили на амбулаторное лечение. Третью, с учетом серьезного ушиба коленного сустава, помимо уже обозначенных травм, госпитализировали в травматологическое отделение. Ее состояние оценивается пока как средней тяжести», - ответили в управлении здравоохранения.

Напомним, школьницы были сбиты водителем легковушки на пешеходном переходе в городе Талгаре Алматинской области. Пострадали ученицы средней школы №6 имени Ж. Жабаева: две семиклассницы и одна третьеклассница.

Водитель, 47-летняя женщина, в момент наезда была трезва.

Идет расследование по статье 610, часть 2 КОАП РК, то есть ДТП, повлекшее вред здоровью.

Автомашина водворена на спецстоянку.