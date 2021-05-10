Трех пострадавших на самодельном плоту спасли на реке Или в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли трех пострадавших на акватории реки Или, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС РК.

7 мая в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что три человека сплавлялись на самодельном плоту по реке Или, плот прибило к одному из островов в камышах.

На место ЧС выехала оперативная группа спасателей. Добравшись до поселка Актоган расположенного в трех километрах от основного русла реки, сотрудники РОСО продвигаясь на моторной лодке вверх против течения реки, приступили к поисково-спасательным работам на акватории.

В результате поисков, 8 мая в 15:08, оперативная группа РОСО обнаружила пострадавших в пойме реки Или в Енбекшиказахском районе, около поселка Актоган. Пострадавшие являются жителями города Алматы.

«Туристы собрали плот и начали сплав от моста через реку Или в районе города Жаркент. На второй день пострадавшие сломали весла из-за того, что не умели правильно грести. Но так как погода была хорошей, весла закрепили с помощью проволоки и продолжили спуск по руслу. Третий и четвертый день сплава были благополучные. На следующий день резко поменялась погода, ветер из попутного переменился во встречный сильный и порывистый. Туристов прижало к берегу, заросшему камышом, откуда они не могли выбраться два дня. Им удалось дозвониться родственнику, который передал сигнал о бедствии в РОСО. В 4 утра путешественники смогли выбраться из заточения, однако их тут же прибило к другому заливу реки. Плот туристов пришлось оставить на месте происшествия, спасатели РОСО на оперативном автомобиле благополучно доставили пострадавших в город Алматы», - сообщили в ведомстве.