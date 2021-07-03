Трех нетрезвых водителей привлекли к ответственности в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время несения службы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий сотрудники местной полицейской службы Мактаральского РОП Туркестанской области выявили очередных нетрезвых водителе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе рейда на одной из улиц поселка Атакент Мактаральского района полицейские остановили автомашину, водитель которой не пристегнул ремни безопасности.

При проверке документов стражи порядка заметили у мужчины покрасневшие глаза, а также затруднялся отвечать на вопросы. Нарушителя доставили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что мужчина управлял автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В результате дальнейших отработок инспекторы патрульной полиции оставили еще одну автомашину, нарушившую ПДД. При составлении протокола у полицейских вызвало подозрение, что водитель мог быть пьян. Медицинское освидетельствование местного жителя подтвердило, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Позже стражи порядка задержали третий автомобиль, владелец которой также управлял в состоянии алкогольного опьянения и без включенных фар.

По всем выявленным фактам в отношении нарушителей ПДД составили административные протокола по статье 608 КоАП РК « Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».