Трех лошадей украл скотокрад у жителя Туркестанской области

29 Декабря 2022, 13:42

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Трех лошадей украл скотокрад у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Тулькубасский районный отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили у него с вольного пастбища 3 лошадей. Ущерб потерпевшему составил около миллиона тенге.

Полицейские зарегистрировали факт по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Стражи порядка внимательно осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также тулькубасские полицейские проверили места реализации домашнего скота.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мужчину, подозреваемого в краже лошадей. Им оказался безработный местный житель.

Как выяснилось, скотокрад заметил ночью на пастбище бесхозных лошадей и решил их украсть. Похищенных животных подозреваемый затем продал на скотном рынке, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям. В отношении скотокрада проводится досудебное расследование.