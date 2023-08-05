Трех человек вытащили спасатели из горящей гостиницы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из горящей гостиницы в Алматы пожарные спасли трех мужчин и эвакуировали еще четырех человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.



«5 августа в 16:26 очевидцы сообщили о пожаре по улице Есенова, 55 в Жетысуском районе Алматы. Сотрудники ДЧС в 16:33 обнаружили горение мебели в одном из помещений. Создалось сильное задымление помещений в трехэтажном здании гостиницы «Pana Inn».

С помощью трехколенных лестниц эвакуировали четверых человек со второго этажа, со второго и третьего этажей были спасены трое мужчин. Одного из них пожарные спасли с третьего этажа гостиницы: он ждал помощи спасателей в проеме окна с кондиционером. Пожар ликвидировали в 16:41. Не допущено распространение огня на крышу, коридор и соседние номера гостиницы», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия было задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Алматы и службы взаимодействия.