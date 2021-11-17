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Трех человек спасли во время пожара в квартире Петропавловска

17 Ноября 2021 13:01
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Трех человек спасли во время пожара в квартире Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 13 происшествий, в том числе три бытовых пожара, восемь случаев горения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около семи часов вечера поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома по улице Назарбаева. По лестнице спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей. Спасли троих человек. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причиной пожара в квартире стала оставленная на газовой плите кастрюля с едой.

По улице Жамбыла снова загорелся мусор в коллекторе. Спасатели вытащили оттуда мужчину без определенного места жительства. В этом месяце в городе уже регистрировали подобные случаи возгораний в коллекторах.

В этот же день два раза выезжали сотрудники службы аварийно-спасательных работ на помощь к горожанам, которые не могли попасть в собственные квартиры.


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#Северо-Казахстанская область   #Пожар  
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Автор:

Олеся Жуковень

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