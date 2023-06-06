Трех человек спасли на водохранилище в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС спасли трех человек на Шардаринском водохранилище, передает МИА «Казинформ».

На телефон экстренных служб поступило сообщение о том, что отдыхающие на Шардаринском водохранилище не вернулись на берег. По прибытию на место происшествия установлено, что 3 человека оказались в середине водохранилища из-за неисправности лодки.

«В спасательной работе задействованы сотрудники оперативно-спасательного отряда и Департамента полиции Туркестанской области. В течение часа экстренные службы завершили аварийно-спасательные работы и доставили людей на берег. Состояние спасенных удовлетворительное, медицинская помощь не оказывалась», - сообщили в ДЧС Туркестанской области.