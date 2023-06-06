Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Трех человек спасли на водохранилище в Туркестанской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
6 Июня 2023, 09:29
Трех человек спасли на водохранилище в Туркестанской области Фото: gov.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС спасли трех человек на Шардаринском водохранилище, передает МИА «Казинформ».

На телефон экстренных служб поступило сообщение о том, что отдыхающие на Шардаринском водохранилище не вернулись на берег. По прибытию на место происшествия установлено, что 3 человека оказались в середине водохранилища из-за неисправности лодки.

«В спасательной работе задействованы сотрудники оперативно-спасательного отряда и Департамента полиции Туркестанской области. В течение часа экстренные службы завершили аварийно-спасательные работы и доставили людей на берег. Состояние спасенных удовлетворительное, медицинская помощь не оказывалась», - сообщили в ДЧС Туркестанской области.


Туркестанская область   ДЧС   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали