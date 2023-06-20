Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – Благодаря слаженным действиям стражей порядка и пожарных региона в Зерендинском районе Акмолинской области удалось спасти трех человек из пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, все произошло 19 июня после 2 часов. При автопатрулировании экипажем «Кайнар-1» было замечено возгорание частного дома в селе Зеренде. В состав экипажа входили инспекторы службы патрульной полиции отдела полиции Зерендинского района старший лейтенант полиции Максат Сейсембаев и старший лейтенант полиции Хайдар Хуаныш.

«Поначалу мы подумали, что уже, наверное, там работают пожарные, но все же решили проехать и лично оценить ситуацию. Подъехав к дому, поняли, что пожар только начался и стремительно набирает обороты, и сразу сообщили о возгорании в пожарную часть и отдел полиции Зерендинского района», - сообщили стражи порядка.

Возле дома они услышали крики о помощи, доносившиеся изнутри. Стало понятно, что медлить нельзя. Разбив окно на кухне, полицейские обнаружили на полу тела трех людей. В этот момент на помощь им подоспели пожарные.

«Один из пожарных, зайдя через окно, начал выводить из дома людей, которых передавал сотрудникам полиции. Вскоре пожар был локализован, пострадавшие переданы медицинским работникам для оказания помощи», - добавили в ведомстве.

Предварительной причиной пожара называют замыкание электропроводки.