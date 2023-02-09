Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели

9 Февраля 2023, 11:53
Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - На одном из объектов в Газиантепе наши спасатели вытащили из-под завалов трех человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из-под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам.

Работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.

Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчет и специальные поисковые приборы.

На видео казахстанские спасатели находятся внизу, под разрушенными конструкциями и оттуда передают людей наверх турецким коллегам. Конструкциями могут обрушиться. Специальный лаз делался почти на протяжении почти двух суток, разбирались конструкции, чтобы попасть вниз.

Как сообщалось, казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Три человека отвечали на оклики специалистов и просили пить. Наши медики пытались протянуть им воду капельницей. Пострадавшие находились под завалами более 72 часов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа спецбортом.
Кадр из видео
Новости по теме
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Почтовые операторы Бельгии и Турции отправляют посылки с вещами пострадавшим от землетрясения
Теги:
Читайте также
Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
В Германии бастуют аэропорты
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды
Технику и спасательные группировки готовят на период паводка в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей