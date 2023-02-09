Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - На одном из объектов в Газиантепе наши спасатели вытащили из-под завалов трех человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из-под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам.

Работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.

Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчет и специальные поисковые приборы.

На видео казахстанские спасатели находятся внизу, под разрушенными конструкциями и оттуда передают людей наверх турецким коллегам. Конструкциями могут обрушиться. Специальный лаз делался почти на протяжении почти двух суток, разбирались конструкции, чтобы попасть вниз.

Как сообщалось, казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Три человека отвечали на оклики специалистов и просили пить. Наши медики пытались протянуть им воду капельницей. Пострадавшие находились под завалами более 72 часов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.