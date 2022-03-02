+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Требуется создание института повышения квалификации и сертификации тренеров - Ералы Тугжанов

2 Марта 2022 15:15
Поделиться:
Требуется создание института повышения квалификации и сертификации тренеров - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане требуется создание института повышения квалификации и сертификации тренеров. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Когда завершат строительство Центра олимпийской подготовки в столице
Ералы Тугжанов: Необходимо повысить ответственность аккредитованных спортивных федераций Разрешить оплачивать пересадку почки за рубежом в рамках бесплатной медпомощи предлагают мажилисмены Острый дефицит спортивных медиков наблюдается в Казахстане

«Требуется создание института повышения квалификации и сертификации тренеров. Институт должен заняться переподготовкой тренерских кадров в соответствии с новыми веяниями в мире спорта. Институт должен разработать систему сертификации, специализации тренеров с учетом уровня их подготовки. Следует утвердить отдельные программы при необходимости для детских тренеров и тренеров по физической подготовке», - сказал Ералы Тугжанов во время расширенного заседания коллегии Министерства культуры и спорта по спорту и физической культуре.

Также заместитель Премьер-Министра отметил возможность создания института спортивной медицины.

Ералы Тугжанов поручил утвердить методику расчета количества людей, занимающихся спортом.

«Исходя из данных Национального бюро статистики, до 2025 года планируется охватить физической культурой половину населения. В связи с этим, для меня пока неизвестно, как и по каким критериям будут рассчитывать. Я не раз задавал эти вопросы перед министерством. Нужно конкретизировать вопрос. Нет времени работать вокруг обобщающего разговора. В этой связи, поручаю министерству совместно с Бюро национальной статистики утвердить конкретную методику расчета численности лиц, занимающихся спортом, в том числе физической культурой», - поручил вице-премьер.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Спорт   #Ералы Тугжанов  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Когда завершат строительство Центра олимпийской подготовки в столице
Ералы Тугжанов: Необходимо повысить ответственность аккредитованных спортивных федераций
Разрешить оплачивать пересадку почки за рубежом в рамках бесплатной медпомощи предлагают мажилисмены
Острый дефицит спортивных медиков наблюдается в Казахстане
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
3 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
4 Президент РК принял председателя Нацбанка
5 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
6 Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Читайте также
Острый дефицит спортивных медиков наблюдается в Казахстане
Тарификацию оплаты труда спортивных судей хотят повысить в Казахстане
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Президент РК принял председателя Нацбанка
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив