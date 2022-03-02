Требуется создание института повышения квалификации и сертификации тренеров - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане требуется создание института повышения квалификации и сертификации тренеров. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требуется создание института повышения квалификации и сертификации тренеров. Институт должен заняться переподготовкой тренерских кадров в соответствии с новыми веяниями в мире спорта. Институт должен разработать систему сертификации, специализации тренеров с учетом уровня их подготовки. Следует утвердить отдельные программы при необходимости для детских тренеров и тренеров по физической подготовке», - сказал Ералы Тугжанов во время расширенного заседания коллегии Министерства культуры и спорта по спорту и физической культуре.

Также заместитель Премьер-Министра отметил возможность создания института спортивной медицины.

Ералы Тугжанов поручил утвердить методику расчета количества людей, занимающихся спортом.

«Исходя из данных Национального бюро статистики, до 2025 года планируется охватить физической культурой половину населения. В связи с этим, для меня пока неизвестно, как и по каким критериям будут рассчитывать. Я не раз задавал эти вопросы перед министерством. Нужно конкретизировать вопрос. Нет времени работать вокруг обобщающего разговора. В этой связи, поручаю министерству совместно с Бюро национальной статистики утвердить конкретную методику расчета численности лиц, занимающихся спортом, в том числе физической культурой», - поручил вице-премьер.