Требуется ли прописка для вакцинации, ответил глава горздрава Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли требовать от жителей прописку для вакцинации от коронавируса в Алматы, ответил в ходе брифинга в РСК руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что большинство лиц будут получать прививку по месту прикрепления к поликлиникам.

«Но мы дали задание: если человек житель Алматы и обращается по месту работы в ближайшую поликлинику, то никто отказывать ему не будет. У нас есть люди, которые приезжают в город и работают здесь. Например, мы знаем, что до 30% медработников, которые работают в Алматы, это люди, которые приезжают из пригорода. Горздрав разрешил лечебным учреждениям проводить вакцинацию по месту работы. Все, кто проживают в Алматы, имеют равноправный доступ к вакцинацию. Если они хотят по месту поликлиник, то могут записаться и ждать очереди. Если хотят ближе к месту работы, также могут подойти и получить вакцину по времени», - сказал он.

Нариман Табынбаев также заявил, что вакцинацию от коронавируса ограничат на несколько дней в Алматы.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.











