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    16:38, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Требуется ли прописка для вакцинации, ответил глава горздрава Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли требовать от жителей прописку для вакцинации от коронавируса в Алматы, ответил в ходе брифинга в РСК руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что большинство лиц будут получать прививку по месту прикрепления к поликлиникам.

    «Но мы дали задание: если человек житель Алматы и обращается по месту работы в ближайшую поликлинику, то никто отказывать ему не будет. У нас есть люди, которые приезжают в город и работают здесь. Например, мы знаем, что до 30% медработников, которые работают в Алматы, это люди, которые приезжают из пригорода. Горздрав разрешил лечебным учреждениям проводить вакцинацию по месту работы. Все, кто проживают в Алматы, имеют равноправный доступ к вакцинацию. Если они хотят по месту поликлиник, то могут записаться и ждать очереди. Если хотят ближе к месту работы, также могут подойти и получить вакцину по времени», - сказал он.

    Нариман Табынбаев также заявил, что вакцинацию от коронавируса ограничат на несколько дней в Алматы.

    Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество Алматы
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