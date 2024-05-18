Требования к застройщикам ужесточили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с представителями стройкомпаний и озвучил ряд конкретных задач и требований. Об этом глава города сообщил на своей странице в Instagram, передает агентство Kazinform.

Фото: jenis_qasymbek Instagram

В случае невыполнения на объектах будут полностью приостановлены работы до устранения нарушений, предупредил аким.

Первое. С июня текущего года ни одна стройкомпания не сможет начать строительство новых объектов там, где инженерные сети только строятся или проектируются.

Ранее им разрешалось начинать строить ЖК на участках, где параллельно велось строительство сетей. Но с учетом того, что сроки завершения строительства объектов не совпадали со сроками с сетями, это приносило неудобства жителям. Так как объекты приходилось подключать к временным сетям. Поэтому в дальнейшем разрешение на новое строительство будет предоставляться только на тех участках, где завершено строительство всех сетей: электроснабжения, теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и др.

Второе. Сейчас в городе строительство порядка 50 объектов ведется без разрешительных документов. Стройкомпаниям дается время на устранение замечаний. В случае неустранения, работы на этих объектах будут остановлены.

Третье. Строительные компании нередко сами становятся источниками образования стихийных свалок. Их подрядчики, в целях подзаработать, не довозят строймусор до Северной гряды, тем самым образуя несанкционированные свалки.

За подобные нарушения стройкомпании продолжат привлекать к ответственности. Помимо штрафа и уборки территории эти компании также в качестве социальной ответственности будут ликвидировать и другие участки несанкционированных свалок. К примеру, с начала года районными акиматами ликвидировано 15 стихийных свалок, вывезено почти 13 тыс. тонн мусора.

Четвертое. На стройобъектах должны быть пункты мойки колес, шумопоглощающие барьеры, ограждения должны быть безопасными и др. Ранее за нарушения по благоустройству и выносу грязи к ответственности привлекли 18 стройкомпаний.

Пятое. Стройкомпании должны думать не только о собственной прибыли, но и об удобствах своих же покупателей. Они также должны благоустраивать территорию своего ЖК и озеленять, сообщил аким.