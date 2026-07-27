Требования к трудовым мигрантам ужесточат в России: что изменится с 2027 года

Россия с 2027 года введет новые требования для трудовых мигрантов, включая контроль доходов и финансового обеспечения членов семьи, проживающих в стране, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает дополнительные требования для трудовых мигрантов, планирующих работать в России.

Согласно новым нормам, иностранные граждане должны будут обеспечивать себя и находящихся на иждивении членов семьи, проживающих в РФ, доходом не ниже установленного уровня — прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.

Если доход окажется ниже требуемого показателя, мигрантам могут отказать в продлении патента или разрешения на работу. В таком случае иностранцу и его несовершеннолетним детям необходимо будет покинуть Россию в течение 15 дней.

Контролировать уровень доходов будут уполномоченные органы. Налоговые службы будут передавать в МВД сведения о доходах иностранных работников за три, шесть, девять и 12 месяцев года. Кроме того, сами мигранты обязаны будут предоставлять документы о доходах при ежегодном уведомлении о проживании в России.

Кроме того, расширяется перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительства. В частности, срок пребывания сокращается, если отсутствуют сведения о доходах трудового мигранта или если его доходы в расчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Аналогичные меры будут применяться к мигрантам, которые работают у физических лиц, выполняя работу по дому и помогая с личными делами.

Отдельные правила коснутся детей трудовых мигрантов. Они смогут находиться в России только в период действия разрешения на работу родителя и при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ за родителя и каждого ребенка. После достижения 18 лет им потребуется покинуть страну в течение 30 дней или оформить собственный патент.

Закон также уточняет нижние границы зарплат трудовых мигрантов, которые с учетом опыта работы, навыков или достижений признаются высококвалифицированными специалистами.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. При этом для отдельных положений закона установлены особые сроки вступления в силу. В частности, норма, в соответствии с которой налоговые органы будут направлять в МВД информацию о сумме доходов трудовых мигрантов, начнет действовать с 1 октября 2026 года.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, в Павлодарской области почти 800 иностранцев наказали за незаконную трудовую деятельность. Ранее сообщалось, что трудовым мигрантам Кыргызстана могут разрешить участвовать в парламентских выборах.