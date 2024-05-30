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    11:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Требования к производству органической продукции усиливают в Казахстане

    органика
    Фото: freepik.com

    Депутаты Сената одобрили Закон РК «О производстве и обороте органической продукции», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции и направлен на формирование и развитие внутреннего рынка органической продукции, стимулирование отечественных производителей продуктов питания к производству органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.

    Законом предусмотрены основные условия перехода к производству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству и маркировке, обороту органической продукции, а также введена система учета и надзора за органической продукцией.

    Кроме того, законодательные поправки предусматривают создание и ведение реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для органического производства.

    Твакже предусматривается сертификация процесса производства органического продукта. Такой подход уточняет производственные процессы и соответствует международной практике. Кроме того, определено основание приостановления и отмены (прекращения) действия сертификата соответствия.

    На основе договора о совместной деятельности (простое товарищество) производители органической продукции имеют возможность пройти групповую сертификацию. Это будет способствовать сотрудничеству и интеграции органических производителей и снизит затраты на сертификацию для конкретного производителя.

    Для борьбы с подделкой органической продукции предусмотрена маркировка органической продукции. Такая маркировка осуществляется только при наличии сертификата соответствия, а в его рекламе может использоваться только слово «органический» и его производные.

    В целях развития органического сельского хозяйства, как востребованного направления в агропромышленном комплексе, Закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.

    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Торговля Продукты Депутаты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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