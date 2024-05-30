Требования к производству органической продукции усиливают в Казахстане

Депутаты Сената одобрили Закон РК «О производстве и обороте органической продукции», передает корреспондент агентства Kazinform.

Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции и направлен на формирование и развитие внутреннего рынка органической продукции, стимулирование отечественных производителей продуктов питания к производству органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.



Законом предусмотрены основные условия перехода к производству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству и маркировке, обороту органической продукции, а также введена система учета и надзора за органической продукцией.



Кроме того, законодательные поправки предусматривают создание и ведение реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для органического производства.



Твакже предусматривается сертификация процесса производства органического продукта. Такой подход уточняет производственные процессы и соответствует международной практике. Кроме того, определено основание приостановления и отмены (прекращения) действия сертификата соответствия.



На основе договора о совместной деятельности (простое товарищество) производители органической продукции имеют возможность пройти групповую сертификацию. Это будет способствовать сотрудничеству и интеграции органических производителей и снизит затраты на сертификацию для конкретного производителя.



Для борьбы с подделкой органической продукции предусмотрена маркировка органической продукции. Такая маркировка осуществляется только при наличии сертификата соответствия, а в его рекламе может использоваться только слово «органический» и его производные.



В целях развития органического сельского хозяйства, как востребованного направления в агропромышленном комплексе, Закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.