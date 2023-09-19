Требования к новым ЖК изменили в Астане

«Перед застройщиками наравне с качеством стройработ также ставим задачи по должному подведению всей необходимой инфраструктуры, благоустройству дворов и озеленению территории. Так, пересмотрели планы по озеленению территорий ЖК, которые сдаются в текущем году. Количество зеленых насаждений увеличили в 2,5 раза. Таким образом, частные застройщики высадят на территории своих ЖК более 100 тыс. зеленых насаждений. Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Также требования есть по благоустройству дворов. Со своей стороны мы также продолжаем работать над благоустройством города. В текущем году количество благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составит более 165», - написал на своей странице в Instagram аким.