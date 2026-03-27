РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:51, 27 Март 2026 | GMT +5

    Требования к наружной рекламе пересматривают в Алматы

    В Алматы обсуждают изменения правил размещения наружной рекламы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Требования к наружной рекламе пересматривают в Алматы
    Фото: акимат Астаны

    Акимат Алматы вынес на публичное обсуждение проект постановления о внесении изменений в действующие правила установки объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве и за пределами помещений. Разработчиком выступило управление архитектуры и градостроительства Алматы.

    Как отмечается в пояснении, изменения направлены на формирование комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, а также развитие концепции «Алматы – город, который никогда не спит».

    – Современные тенденции развития мегаполисов предполагают повышение качества городской инфраструктуры, обеспечение визуальной гармонии архитектурной среды, формирование единого дизайн-кода и создание комфортных условий как для жителей, так и для гостей города. В этой связи актуализируется необходимость совершенствования нормативного регулирования в целях приведения действующих требований в соответствие с задачами устойчивого развития городской среды, – говорится в документе.

    В числе ключевых задач:

    • упорядочение требований к объектам городской инфраструктуры;
    • обеспечение визуальной гармонии архитектурного облика;
    • создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса;
    • повышение инвестиционной привлекательности города;
    • формирование современного и узнаваемого имиджа Алматы.

    Горожане и представители бизнеса могут ознакомиться с документом и внести свои предложения в рамках публичного обсуждения. Документ размещен 26 марта 2026 года, обсуждение продлится до 10 апреля.

    Напомним, в конце декабря прошлого года в Алматы приняли Правила охраны атмосферного воздуха с зонами с низким уровнем выбросов.

    Теги:
    Правила Акимат Алматы Реклама
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
