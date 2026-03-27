Требования к наружной рекламе пересматривают в Алматы

Акимат Алматы вынес на публичное обсуждение проект постановления о внесении изменений в действующие правила установки объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве и за пределами помещений. Разработчиком выступило управление архитектуры и градостроительства Алматы.

Как отмечается в пояснении, изменения направлены на формирование комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, а также развитие концепции «Алматы – город, который никогда не спит».

– Современные тенденции развития мегаполисов предполагают повышение качества городской инфраструктуры, обеспечение визуальной гармонии архитектурной среды, формирование единого дизайн-кода и создание комфортных условий как для жителей, так и для гостей города. В этой связи актуализируется необходимость совершенствования нормативного регулирования в целях приведения действующих требований в соответствие с задачами устойчивого развития городской среды, – говорится в документе.

В числе ключевых задач:

упорядочение требований к объектам городской инфраструктуры;

обеспечение визуальной гармонии архитектурного облика;

создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса;

повышение инвестиционной привлекательности города;

формирование современного и узнаваемого имиджа Алматы.

Горожане и представители бизнеса могут ознакомиться с документом и внести свои предложения в рамках публичного обсуждения. Документ размещен 26 марта 2026 года, обсуждение продлится до 10 апреля.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Алматы приняли Правила охраны атмосферного воздуха с зонами с низким уровнем выбросов.