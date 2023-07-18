ТРЦ «заминировали» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полицию Алматы поступило сообщение о, якобы, взрывном устройстве на территории кинотеатра в одном из ТРЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 16:25 поступило сообщение о, якобы, взрывном устройстве на территории кинотеатра в одном из ТРЦ. Согласно алгоритму реагирования на такого рода сообщения, к объекту подтянулись экстренные и оперативные службы города. Саперными подразделениями был проведен комиссионный осмотр, взрывного устройства не обнаружено», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Устанавливается личность анонима, который будет привлечен к уголовной ответственности по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».