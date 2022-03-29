ТРЦ «Сарыарка» «заминировали» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина сообщил о том, что в столичном ТРЦ «Сарыарка» произойдет взрыв. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Из здания торгового центра было эвакуировано 350 человек.

«29 марта текущего года в 13:39 часов на канал «102» поступило сообщение от администрации ТРЦ «Сарыарка» о том, что на рабочий номер позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что через 8 минут произойдет взрыв.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. В ходе проверки взрывное устройство и иные подозрительные предметы не обнаружены. Из здания эвакуировано 350 человек.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы сроком до 5 лет и возмещением ущерба.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, сообщившего о взрывном устройстве», - сообщили в пресс-службе ведомства.





Департамент полиции Нур-Султана предупредил, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.