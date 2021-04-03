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    01:17, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    ТРЦ и рынкам разрешили работать в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы смягчили ограничительные карантинные меры. ТРЦ и рынки будут работать с ограничениями. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, продуктовые магазины, зоомагазины (в том числе размещенные в ТРЦ) минимаркеты работают с 06:00 до 24:00 часов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

    Также непродуктовые магазины, в том числе строительные магазины работают с 10:00 до 20:00 часов. Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания посетителя работают с 06:00 до 02:00 часов при обеспечении 4 кв. м. на 1 посетителя, соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

    Открытые рынки (продуктовые и универсальные), а также крытые продовольственные рынки открыты в будние и субботние дни, кроме воскресенья, со строгим соблюдением масочного режима, социальной дистанции и использования антисептических средств организацией санитарных патрулей.

    Крытым универсальным (непродовольственным) рынкам разрешено работать в будние дни кроме субботы и воскресенья с заполнением не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, со строгим соблюдением масочного режима. ТРЦ, торговым домам разрешено работать (кроме субботы и воскресенья) в будние дни с 10:00 до 22:00 часов с заполнением не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, со строгим соблюдением масочного режима, социальной дистанции и использования антисептических средств организацией санитарных патрулей.

    Постановление вступает в силу с 3 апреля.

    Напомним, опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Алматы. Согласно постановлению, школьники и студенты города будут учиться в дистанционном формате до конца 2020-2021 учебного года.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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