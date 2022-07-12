12 Июля 2022 22:24

Травостой на площади 50 гектаров загорелся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сразу два возгорания травостоя потушили за ночь акмолинские пожарные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 11 июля произошло возгорание травостоя на площади 30 га вблизи села Изобильное, а также недалеко от села Жолбасшы Ерейментауского района на площади 18 га.

«В 19:24 поступило сообщение о возгорании травостоя в районе села Изобильное. На место вызова направили силы и средства местных исполнительных органов в количестве трех единиц техники и 10 человек, а также силы и средства ДЧС области в количестве трех единиц техники и 15 человек. Площадь возгорания составила 30 га, ликвидировать пожар удалось в 02:45.

Через 23 минуты поступило новое сообщение о том, что на границе с Павлодарской областью в районе села Жолбасшы Ерейментауского района также произошло возгорание травостоя. Оперативно вышеупомянутые силы и средства передислоцировались на новое место вызова и уже в 04:00 ликвидировали возгорание на площади 18 га», - поделился заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.









