Травмированных при беспорядках полицейских навестили коллеги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейских, травмированных при пресечении массовых беспорядков, навестили коллеги в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В результате пресечения массовых беспорядков, террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще свыше тысячи получили травмы и ранения.

«Самое главное – в тяжелое время эти сотрудники не отступили и ценой своего здоровья стояли на защите безопасности граждан, страны, города. В ту непростую минуту они оставались верны своему долгу, присяге. В нашей службе понятие «дружеское плечо» – святое. Мы никогда не оставим коллег, которые волею судьбы сейчас не в строю. Мы всегда рядом, готовы помочь», – заверил заместитель начальника департамента полиции Алматы Олжас Мырзабеков.

Напомним, сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции, военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий. Двое сотрудников - старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов - были смертельно ранены 5 января при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района.

Еще один страж порядка, младший сержант полиции Нұрболсын Алмасов погиб, защищая один из объектов стратегического значения. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, эти полицейские посмертно награждены орденом «Айбын» ІІІ степени.

«От имени руководства Министерства внутренних дел, руководства, личного состава ДП Алматы, от имени всех казахстанцев мы желаем нашим коллегам скорейшего выздоровления и очень искренне надеемся снова видеть их в строю, чтобы продолжить свою службу во благо безопасности граждан и стабильности в стране», – подчеркнул Мырзабеков.

Ранее в департаменте полиции Алматы показали кадры избиения полицейских.



