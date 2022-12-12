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Травматологи Алматы провели сложную микрохирургическую операцию

12 Декабря 2022, 17:23
Травматологи Алматы провели сложную микрохирургическую операцию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На базе городской клинической больницы № 4 Алматы врачами травматологами-ортопедами совместно с коллегой из Москвы Игорем Голубевым была проведена сложная микрохирургическая операция по восстановлению работы кисти левой руки мужчине, который получил травму в результате перелома кости кисти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, пациент не обращался в больницу за медицинской помощью, в результате кости неправильно срослись, что повлекло за собой череду дефектов: кисть не сгибалась и не разгибалась

«В результате травмы неправильно сросся пятый палец на уровне основания проксимальной фаланги и развились деформации: кроме искривления пальца нарушилось сгибание и разгибание. В силу того, что нарушилось взаимоотношение сухожилий: какие-то сухожилия укоротились, какие-то растянулись, палец не мог работать нормально. Мы сделали остеотомию, исправили палец, натянули сухожилия. За счет исправления оси пальца потребовалась дополнительная кость, мы взяли ее у пациента из лучевой кости заполнили образовавшийся дефект, закрепили все спицами», - приводит слова травматолога-ортопеда ГКБ № 4 Галыма Базаркулова пресс-служба УОЗ.

В Алматы оказывают травматологическую помощь шесть стационаров: это ГКБ № 4, ГКБ № 7, ГБСНП, ЦКГБ, ЦДНМП и ДГКБ № 2. С начала года в клиниках города пролечились более 17 тысяч человек с травмами.


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