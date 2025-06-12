Трава бессмертия скифов: новый вид растения обнаружили в Атырауской области

Открытие совершили сотрудники Астраханского государственного университета (АГУ) имени В. Н. Татищева с коллегами из Западно-Казахстанского университета им. Махамбета Утемисова и Ботанического сада Уральского отделения РАН.

Фото: Астраханский госуниверситет (АГУ) имени В. Н. Татищева

Как сообщил профессор Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева Алексей Лактионов, возглавлявший международную научно-исследовательскую экспедицию «Индер–2025», это растение произрастает в Индерском районе.

- Установлено, что данное растение является эндемиком района Индерского соляного купола. Первый собранный гербарный образец хранится в научном гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Данные об образце внесены в международную базу ботанических данных. Астрагал Иванова — это многолетний полукустарник. Его высота не превышает 5–10 сантиметров. Соцветие — открытого розово-лососевого оттенка, длиной от 5 до 8 сантиметров. Плоды имеют форму округлого стручка, яйцевидные по строению, длиной от 12 до 20 миллиметров. Внутри плода имеется полость, в которой содержится около 25 семян, - рассказал Алексей Лактионов.

Фото: Астраханский госуниверситет (АГУ) имени В. Н. Татищева

По словам Алексея Лактионова, на сегодняшний день известно около пяти тысяч видов растений, относящихся к семейству астрагаловых.

- Древние скифы называли астрагал «травой бессмертия», - отметил он. - Это растение можно применять в качестве средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку оно укрепляет иммунную систему, способную противостоять болезням. Астрагал способствует выработке интерферона, обладающего противовирусным действием, и активирует внутренние защитные механизмы организма, помогая ему бороться с такими недугами, как простуда, грипп и бронхит. Он улучшает функции печени, снижает уровень сахара в крови, способствует расширению кровеносных сосудов и нормализует артериальное давление, - говорит ученый.

Фото: Астраханский госуниверситет (АГУ) имени В. Н. Татищева

Российские учёные приступили к исследованию нескольких видов астрагала с целью их возможного применения в лечении онкологических заболеваний.

В открытии нового вида растения принимали участие:

профессор кафедры биологии Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева Алексей Лактионов,

аспирантка этого же учебного заведения Саягуль Ахмеденова,

заведующий лабораторией Ботанического сада Уральского филиала Российской академии наук в Екатеринбурге Михаил Князев,

учёные Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова.

- Когда я впервые увидела растение с полыми стручками, сразу почувствовала, что перед нами что-то уникальное. Это открытие стало знаковым событием в моей научной деятельности, - поделилась своими впечатлениями Саягуль Ахмеденова.

Участники международной экспедиции также сообщили об открытии ещё трёх новых видов растений. Учёные намерены продолжить исследование флоры и растительного мира региона.

Напомним, ранее мы сообщали о появлении нового острова в северной части Каспийского моря.