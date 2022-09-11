Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Траурный кортеж Елизаветы II прибыл в Эдинбург

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Сентября 2022, 23:15
Траурный кортеж Елизаветы II прибыл в Эдинбург

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II торжественно перевезли из шотландского замка Балморал в Холирудский дворец в Эдинбурге. Процессия длилась шесть часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Тысячи людей приветствовали кортеж по пути следования: «Мы знали ее всю нашу жизнь. Единственной неизменной частью всей нашей жизни была королева».

«Конечно, мы понимали, что это неизбежно. Но я думаю, это стало шоком для всей страны. Она была прекрасна, она была хорошим человеком, прекрасной женщиной», - делятся англичане.

Хорудский дворец стал одной из нескольких остановок на длительном пути в Вестминстерское аббатство в Лондоне. После прощания в королевской резиденции в шотландской столице тело Елизаветы II перенесут в собор Святого Эгидия, где состоится богослужение с участием короля Карла III и первого министра Шотландии Николы Стерджен. Затем ожидается так называемое «Бдение принцев» – всенощная панихида для членов королевской семьи.

Во вторник собор в Эдинбурге откроют для всех желающих проститься с Елизаветой II, а на следующий день гроб с телом королевы должны доставить в Лондон. В представленной траурной программе указаны прощание в Букингемском дворце и гражданская панихида в Вестминстер-холле.

Елизавета II умерла в своей летней резиденции в шотландском замке Балморал в минувший четверг в возрасте 96 лет. Похороны назначены на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве в присутствии короля, премьер-министра, бывших и действующих членов правительства, а также глав государств и делегаций из других стран.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II.

Фото: стопкадр видео Euronews.


Великобритания   Мировые новости   Шотландия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане