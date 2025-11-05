Траур объявлен в Риме

- Выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Октава Стройчи, рабочего, погибшего при обрушении башни Торре-деи-Конти. От имени города Рим и от себя лично я выражаю искренние соболезнования его семье, коллегам и всем, кто был ему близок. Я хотел бы поблагодарить пожарных, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, которые проявили большой профессионализм и самоотверженность в столь сложной и драматической ситуации, — заявил мэр.

В знак траура во всех муниципальных зданиях будут приспущены флаги.

Румынский рабочий, извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни, умер в больнице. Состояние 66-летнего Октая Стройчи было тяжелым. Операция по его спасению продолжалась около 11 часов, в операции участвовали примерно 140 пожарных.

Итальянские СМИ пишут, что сердце у мужчины остановилось еще в машине скорой. Однако врачам удалось вернуть его к жизни и стабилизировать, чтобы доставить в больницу.

В историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы.

Вначале с крыши упала часть штукатурки, затем произошел более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти, Стройчи был заблокирован в башне.