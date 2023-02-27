Трассы закрывают в Костанайской области из-за непогоды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области вводится ограничение на трассах для пассажирских и грузовых видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По Костанайской области 27 февраля с 20:40 часов в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, выпадение осадков в виде дождя, гололед) введено ограничение для грузовых и пассажирских видов транспортных средств на следующих участках автодорог республиканского значения:

- М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 555-686 (от города Тобыл до поселка Сарыколь);

- А-21 «Мамлютка-Костанай» км 250-404 (от поселка Узунколь до города Тобыл)».

Также ограничено движение на трассе Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» с 7-108 км ( от города Тобыл до поселка Аулиеколь), на трассе А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 386-503 (от поселка Денисовка до Рудный).