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Трассы закрыты в трех областях Казахстана из-за непогоды

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Февраля 2023, 21:26
Трассы закрыты в трех областях Казахстана из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со сложными погодными условиями закрыты трассы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

Для всех видов автотранспорта ограничение введено на а/д:

1. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 25-67, уч. с.Байсерке-г.Конаев;

2. «Алматы-Шелек-Хоргос» км. 25-136, уч. п.Арман-с.Байсеит;

3. «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл;

4. «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-652, уч. гр.Жамбылской обл.-п.Машат;

5. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 16-25, уч. с.Первомайка-с.Отеген-Батыр.

6. «Обход перевала Кордай» км 159-238.

Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

На республиканской сети автодорог работает 515 единиц спецтехники и 980 специалистов.


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