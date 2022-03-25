Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Трассы открыли в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Марта 2022, 12:25
Трассы открыли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Дорогу областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» открыли для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 25 марта с 10:30 часов открыто движение на автодороге областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км) и при въезде в с. Капал (0-16 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Также с 24 марта открыта автодорога областного значения «Кабанбай-Коктума» (6-97 км) для всех видов авто.

Напомним, эти участки были закрыты 23 марта в связи с ухудшением погодных условий.


Алматинская область   Дороги   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане