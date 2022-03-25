Трассы открыли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Дорогу областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» открыли для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 25 марта с 10:30 часов открыто движение на автодороге областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км) и при въезде в с. Капал (0-16 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Также с 24 марта открыта автодорога областного значения «Кабанбай-Коктума» (6-97 км) для всех видов авто.

Напомним, эти участки были закрыты 23 марта в связи с ухудшением погодных условий.