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Трассы открыли для всех видов транспорта в Алматинской области

18 Ноября 2021 11:31
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Трассы открыли для всех видов транспорта в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Все автодороги на территории Алматинской области открыты для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию на 09.00 часов 18 ноября 2021 года все автодороги на территории Алматинской области открыты для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Отметим, вечером 17 ноября из-за ухудшения погодных условий была перекрыта часть трассы Алматинской области.

Было закрыто движение на участках автодорог областного значения: Алматы - Усть-Каменогорск - Капал-Арасан, а также въезды в села Кошкентал и Коктобе Аксуского района, Сарыозек - Коктал - Коксу - Карабулак (0-94 км) и закрыты въезды в села Аралтобе, Онжас Кербулакского района для всех видов автотранспорта.

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#Алматинская область   #Дороги   #МЧС  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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