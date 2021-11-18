Трассы открыли для всех видов транспорта в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Все автодороги на территории Алматинской области открыты для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 09.00 часов 18 ноября 2021 года все автодороги на территории Алматинской области открыты для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Отметим, вечером 17 ноября из-за ухудшения погодных условий была перекрыта часть трассы Алматинской области.

Было закрыто движение на участках автодорог областного значения: Алматы - Усть-Каменогорск - Капал-Арасан, а также въезды в села Кошкентал и Коктобе Аксуского района, Сарыозек - Коктал - Коксу - Карабулак (0-94 км) и закрыты въезды в села Аралтобе, Онжас Кербулакского района для всех видов автотранспорта.