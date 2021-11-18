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Трассы открыли для всех видов транспорта в Алматинской области
18 Ноября 2021 11:31
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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Все автодороги на территории Алматинской области открыты для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По состоянию на 09.00 часов 18 ноября 2021 года все автодороги на территории Алматинской области открыты для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Отметим, вечером 17 ноября из-за ухудшения погодных условий была перекрыта часть трассы Алматинской области.
Было закрыто движение на участках автодорог областного значения: Алматы - Усть-Каменогорск - Капал-Арасан, а также въезды в села Кошкентал и Коктобе Аксуского района, Сарыозек - Коктал - Коксу - Карабулак (0-94 км) и закрыты въезды в села Аралтобе, Онжас Кербулакского района для всех видов автотранспорта.
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