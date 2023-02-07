Трассы от Атырау на Актобе и Актау частично закрыли

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области из-за сильного снегопада и бурана частично закрыты республиканские трассы в направлении Актюбинской и Мангистауской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 7 февраля с 16:30 часов по времени Астаны (15:30 по местному времени) для всех видов автотранспорта движение ограничено на автомобильной дороге А-27 «Актобе-Атырау-гр.РФ» на участке от города Атырау до села Алга. Только для общественного транспорта движение ограничено на этой трассе от границы Актюбинской области до поселка Сагыз.

Также для общественного транспорта ограничено движение на трассе А-33 «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» от поселка Доссор до границы Мангистауской области.

«Об изменениях режима движения будет сообщаться дополнительно. В связи с сильным снегопадом на территории области напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил передвижения в сложных погодных условиях»,- говорится в сообщении пресс-службы ДП области.

Ранее из-за непогоды закрыли трассу Атырау-Астрахань.