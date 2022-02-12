Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге «Ушарал-Достык» и «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 февраля с 18:30 часов по сообщениям алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» и ГУ «УПТ и АД» Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость, сильный буран) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км), также закрыто движение на автодороге областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км) и при въезде в с. Капал (0-16 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, которые передает служба 112.

При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях, рекомендует ДЧС.