+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трассу в Алматинской области открыли для всех авто

17 Февраля 2022 13:26
Поделиться:
Трассу в Алматинской области открыли для всех авто

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Автодорогу областного значения «Кабанбай-Коктума» открыли для всех видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Восемь миллиардов тенге выделили на пробивки улиц Алматы до границы БАКАД
В Павлодаре полиции поставили задачу усилить работу мобильных спецгрупп На опасных пешеходных переходах в Актобе выставят регулировщиков Из-за угрозы схода лавин закрыт участок республиканской трассы в ВКО

«17 февраля с 10 часов по сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области открыто движение на автодороге областного значения «Кабанбай-Коктума» (64-97 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Отметим, данный участок был закрыт в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) с 19:30 часов 15 февраля.

ДЧС Алматинской области просит граждан при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях, это – паяльная лампа, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Транспорт   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Восемь миллиардов тенге выделили на пробивки улиц Алматы до границы БАКАД
В Павлодаре полиции поставили задачу усилить работу мобильных спецгрупп
На опасных пешеходных переходах в Актобе выставят регулировщиков
Из-за угрозы схода лавин закрыт участок республиканской трассы в ВКО
Популярное
1 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
2 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
3 Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
4 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
5 Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
6 Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Читайте также
Когда завершат реконструкцию здания акимата Алматинской области
Трамвай с пассажирами сошел с рельсов в Павлодаре
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив