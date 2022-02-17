Трассу в Алматинской области открыли для всех авто
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Автодорогу областного значения «Кабанбай-Коктума» открыли для всех видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«17 февраля с 10 часов по сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области открыто движение на автодороге областного значения «Кабанбай-Коктума» (64-97 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Отметим, данный участок был закрыт в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) с 19:30 часов 15 февраля.
ДЧС Алматинской области просит граждан при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях, это – паяльная лампа, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды.
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