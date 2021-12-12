Трассу «Ушарал - Достык» открыли для всех видов автотранспорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участок трассы «Ушарал - Достык», который был закрыт из-за ухудшения погодной условий, открыли для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», 12 декабря с 13:30 открыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (с 84 км - 184 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112, а при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось о том, что из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на автодорогах областного значения «Ушарал-Достык» и «Ушарал-Камыскала» для всех видов автотранспорта.



