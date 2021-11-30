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Трассу «Сарыозек - Коктал» закроют для всех видов автотранспорта

30 Ноября 2021 11:15
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Трассу «Сарыозек - Коктал» закроют для всех видов автотранспорта

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек - Коктал» будет временно закрыто для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По сообщению алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 30 ноября с 12:00 до 16:00 в связи с проведением взрывных работ будет закрыто движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек - Коктал» с (45-68 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


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#Алматинская область   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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