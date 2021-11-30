Трассу «Сарыозек - Коктал» открыли для всех авто
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Автодорогу республиканского значения «Сарыозек - Коктал» открыли для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Недавно сообщалось , что участок трассы «Сарыозек - Коктал» будет временно закрыт в связи с проведением взрывных работ.
«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 30 ноября 2021 года с 16:00 часов открыто движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» (45-68 км с. Алтын Емель) для всех видов автотранспорта», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
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