Трассу построили в обход Тараза к границе Кыргызстана с Жамбылской областью

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство объездной дороги «Южный обход города Тараза» к границе с Кыргызской Республикой завершено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, строительство 16-километрового участка южной объездной дороги к границе с Кыргызстаном началось в 2019 году. На реализацию проекта по программе «Нұрлы жол» было выделено 3,5 миллиарда тенге. Возведено восемь остановочных павильонов, мост через канал Талас - Аса, проведено переустройство газовых и водопропускных труб. Дорожники работали с опережением графика. Трасса имеет важное значение для области, ведь ее ввод позволит существенно уменьшить передвижение транзитного транспорта через основные автомагистрали и увеличить срок их службы.

По информации пресс-службы главы региона, подрядчиком строительства объездной дороги выступило ТОО «Казахдорстрой».

«Удобная и разветвленная сеть автотрасс способствует экономическому развитию области, - отметил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев во время торжественной церемонии открытия трассы. - Жители соседнего Кыргызстана проезжают через наш регион транзитом. Для удобства водителей и повышения уровня безопасности два года назад было начато строительство объездной автомобильной дороги. Уверен, что новая трасса будет способствовать развитию торговых отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. К тому же, вдоль 16-километровой дороги скоро начнется строительство бизнес-объектов, будут созданы новые рабочие места».

Глава региона поблагодарил подрядчика за качественно выполненную работу.

«Многие водители были вынуждены долгое время проезжать через город Тараз, направляясь в Кыргызстан, что занимает много времени. Теперь же время в пути значительно сокращается. К тому же, большегрузные автомобили разрушают своим весом дорожное полотно в областном центре и Жамбылском районе», - говорит водитель Султан Ахметжан.

Почетный житель Жамбылского района Сабри Асанов поблагодарил руководство области за внимательное отношение к нуждам населения.

«Недалеко отсюда расположено сразу несколько населенных пунктов. Грузовики теперь не будут нарушать покой сельчан, как раньше», - сказал он.

Почетный дорожник РК Самед Жумадильдаев выразил уверенность в том, что объездная трасса поможет разгрузить дороги в областном центре.

Помимо этого, в Жамбылской области решена еще одна транспортная проблема.

На сегодняшний день около 70 тысяч жителей города Тараза проживают за железной дорогой по направлению Алматы - Шымкент. Транспортное сообщение между двумя частями города осуществлялось через единственный путепровод, расположенный по улице Абая. В последние годы, в связи с увеличением числа автомобилей в 2 - 3 раза, путепровод не справлялся с транспортным потоком, что приводило к автомобильным «пробкам» и дорожно-транспортным происшествиям.

Для решения проблемы был реконструирован недостроенный путепровод через железную дорогу по улице Айша-биби, с дальнейшим строительством новой автодороги «Южный обход города Тараза к границе Кыргызстана», примыкающей к автодороге республиканского значения Тараз – Утмек - граница Кыргызстана.

Ожидается, что новая трасса способствует обеспечению транспортного сообщения между Таразом и населенными пунктами Жамбылского района. Кроме того, будет развиваться транспортная логистика, появится возможность быстро и безопасно доехать до пунктов пропуска «Айша-биби» и «Бесагаш».