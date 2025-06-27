Трассу от Актогай до «Алматы — Усть-Каменогорск» начнут ремонтировать в 2026 году

В ответе на депзапрос Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что протяженность автомобильной дороги от поселка Актогай до республиканской трассы «Алматы — Усть-Каменогорск» составляет 84 км, из которых 17 км проходят по территории Абайской области, а оставшиеся 67 км — по территории Жетысуской области.

— В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для проведения среднего ремонта участка автомобильной дороги районного значения «Актогай — Перешеек» на отрезке с 0 по 10 км. Начало реализации проекта предусмотрено за счет средств местного бюджета в 2026 году. Ремонт следующего участка дороги «Актогай — Перешеек» (11–17 км) планируется поэтапно в 2027–2028 годах, — сообщил глава кабмина.

По его данным, ремонт участка дороги на территории области Жетысу будет реализован в два этапа:

По первому участку дороги «Алматы — Усть-Каменогоск — станция Актогай» (45–67 км) уже разработана проектно-сметная документация, которая направлена на государственную экспертизу. Получение положительного заключения ожидается в третьем квартале текущего года, после чего будет рассмотрен вопрос финансирования проекта.

На втором этапе будет разработана документация для среднего ремонта участка с 0 по 45 км.

Кроме того, по словам Олжаса Бектенова, разрабатывается проект приказа «Об утверждении минимальных стандартов транспортной инфраструктуры в сфере строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог областного и районного значения» для финансирования за счет трансфертов общего характера на 2026–2028 годы.

— Согласно предварительным расчетам, на основе указанного приказа потребность области Абай составляет 204,2 млрд тенге (в том числе: 64,8 млрд тенге — в 2026 году, 69,7 млрд тенге — в 2027 году и 69,7 млрд тенге — в 2028 году), области Жетысу — 94,6 млрд тенге (в том числе: 30 млрд тенге — в 2026 году, 32,3 млрд тенге — в 2027 году и 32,3 млрд тенге — в 2028 году). Реализация указанных проектов будет рассматриваться в рамках ТОХ на 2026–2028 годы, — добавил О. Бектенов.

Ранее мы писали о том, что ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Актобе — Улгайсын.