ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Актобе – Улгайсын
В Правительстве Республики Казахстан в рамках 37-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов было подписано важное соглашение между национальной компанией «КазАвтоЖол» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о финансировании реконструкции автодороги республиканского значения «Актобе – Улгайсын» протяжённостью 234 км. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации нацкомпании, проект будет реализован по модели DBM (проектирование, строительство и эксплуатация), что позволит обеспечить комплексный и качественный подход к модернизации транспортной инфраструктуры.
В рамках реконструкции предусмотрено строительство современных транспортных развязок, путепроводов, мостов, водопропускных труб, скотопрогонов, пешеходных переходов, зон отдыха и арок транспортного контроля. Это значительно повысит безопасность движения, снизит аварийность и улучшит условия для всех участников дорожного движения.
Проект имеет стратегическое значение как для Актюбинской области, так и для всей Республики Казахстан. Он станет важным шагом в развитии транспортной связанности, улучшит внутреннюю мобильность населения и обеспечит беспрепятственный транзитный поток через территорию страны.
Это создаст дополнительные возможности для экономического роста, укрепления региональной логистики и привлечения инвестиций в приграничные и отдалённые районы.
Как сообщалось, новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области.