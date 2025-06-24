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    22:34, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Актобе – Улгайсын

    В Правительстве Республики Казахстан в рамках 37-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов было подписано важное соглашение между национальной компанией «КазАвтоЖол» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о финансировании реконструкции автодороги республиканского значения «Актобе – Улгайсын» протяжённостью 234 км. Об этом передает агентство Kazinform.

    ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Актобе – Улгайсын
    Фото: Ukimet.kz

    По информации нацкомпании, проект будет реализован по модели DBM (проектирование, строительство и эксплуатация), что позволит обеспечить комплексный и качественный подход к модернизации транспортной инфраструктуры.

    В рамках реконструкции предусмотрено строительство современных транспортных развязок, путепроводов, мостов, водопропускных труб, скотопрогонов, пешеходных переходов, зон отдыха и арок транспортного контроля. Это значительно повысит безопасность движения, снизит аварийность и улучшит условия для всех участников дорожного движения.

    Проект имеет стратегическое значение как для Актюбинской области, так и для всей Республики Казахстан. Он станет важным шагом в развитии транспортной связанности, улучшит внутреннюю мобильность населения и обеспечит беспрепятственный транзитный поток через территорию страны.

    Это создаст дополнительные возможности для экономического роста, укрепления региональной логистики и привлечения инвестиций в приграничные и отдалённые районы.

    Как сообщалось, новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области.

    Теги:
    Дороги Правительство Правительство РК Регионы Казахстана Регионы ЕБРР Актюбинская область Ремонт дорог
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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