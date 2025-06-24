ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Актобе – Улгайсын

По информации нацкомпании, проект будет реализован по модели DBM (проектирование, строительство и эксплуатация), что позволит обеспечить комплексный и качественный подход к модернизации транспортной инфраструктуры.



В рамках реконструкции предусмотрено строительство современных транспортных развязок, путепроводов, мостов, водопропускных труб, скотопрогонов, пешеходных переходов, зон отдыха и арок транспортного контроля. Это значительно повысит безопасность движения, снизит аварийность и улучшит условия для всех участников дорожного движения.



Проект имеет стратегическое значение как для Актюбинской области, так и для всей Республики Казахстан. Он станет важным шагом в развитии транспортной связанности, улучшит внутреннюю мобильность населения и обеспечит беспрепятственный транзитный поток через территорию страны.



Это создаст дополнительные возможности для экономического роста, укрепления региональной логистики и привлечения инвестиций в приграничные и отдалённые районы.

Как сообщалось, новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области.