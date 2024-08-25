Трассу Актобе-Астрахань защитят от паводков водостоком

Возле села Карауылкелды Байганинского района строят дренажную канаву, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Водосток длиной 1,2 км и высотой в 3 метра расположен вдоль трассы Актобе-Астрахань. По нему в паводок будет проходить вода, что позволит избежать затопления как самой трассы, так и расположенного вблизи населенного пункта Карауылкелды.

Подрядная организация ТОО «MAKS group corporation» уже проводит земляные работы.

Аким области Асхат Шахаров, побывав в Байганинском районе, осмотрел фронт работ и поручил организации качественно выполнить работы и не затягивать со сроками сдачи проекта.

Напомним, в Актюбинской области на ремонт и восстановление поврежденных домов направлено 38,8 млрд тенге из предусмотренных бюджетных средств и спонсорской помощи. Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на очередной четырнадцатой сессии областного маслихата.

В регионе продолжают вручать ключи казахстанцам, потерявшим жилье в результате паводков. В Уилском, Айтекебийском районах, пострадавших от паводка, были вручены ключи от новых домов. В ближайшее время такие мероприятия продолжатся в Мугалжарском, Хобдинском, Темирском и Иргизском районах.