РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:10, 25 Август 2024 | GMT +6

    Трассу Актобе-Астрахань защитят от паводков водостоком

    Трассу Актобе-Астрахань защитят от паводков водостоком
    Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

    Возле села Карауылкелды Байганинского района строят дренажную канаву, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Водосток длиной 1,2 км и высотой в 3 метра расположен вдоль трассы Актобе-Астрахань. По нему в паводок будет проходить вода, что позволит избежать затопления как самой трассы, так и расположенного вблизи населенного пункта Карауылкелды.

    Подрядная организация ТОО «MAKS group corporation» уже проводит земляные работы.

    Аким области Асхат Шахаров, побывав в Байганинском районе, осмотрел фронт работ и поручил организации качественно выполнить работы и не затягивать со сроками сдачи проекта.

    Напомним, в Актюбинской области на ремонт и восстановление поврежденных домов направлено 38,8 млрд тенге из предусмотренных бюджетных средств и спонсорской помощи. Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на очередной четырнадцатой сессии областного маслихата.

    В регионе продолжают вручать ключи казахстанцам, потерявшим жилье в результате паводков. В Уилском, Айтекебийском районах, пострадавших от паводка, были вручены ключи от новых домов. В ближайшее время такие мероприятия продолжатся в Мугалжарском, Хобдинском, Темирском и Иргизском районах.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram