Трассы в нескольких регионах Казахстана закрыли до утра

Кызылординская область

25 декабря в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км 1362-1806 (от г. Аральск - г.Кызылорда.).

Ориентировочное время открытия дороги — 26 декабря 2025 года в 07:00.

Костанайская область

25 декабря в 23:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области ввели ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на участке автодороги «Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай» км 539-418 (уч. г. Костанай - п.Карабалык).

Ориентировочное время открытия дороги — 26 декабря 2025 года в 08:00 часов.

25 декабря с 22:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Область Абай:



— на участке автодороги «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр.РФ» км 971-1013 (уч. с. Калбатау-гр. ВКО);

Восточно-Казахстанская область:

— на участке автодороги «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр.РФ» км 1013-1062 (гр. Абайской обл.-пост Рубеж).

Ориентировочное время открытия дороги — 26 декабря 2025 года в 09:00 часов.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.