    23:20, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трассы в нескольких регионах Казахстана закрыли до утра

    В нескольких регионах страны введены ограничения движения до утра 26 декабря из-за резкого ухудшения погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог
    Кадр из видео НК "КазАвтоЖол"

    Кызылординская область

    25 декабря в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км 1362-1806 (от г. Аральск - г.Кызылорда.).

    Ориентировочное время открытия дороги — 26 декабря 2025 года в 07:00.

    Костанайская область

    25 декабря в 23:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области ввели ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на участке автодороги «Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай» км 539-418 (уч. г. Костанай - п.Карабалык).

    Ориентировочное время открытия дороги — 26 декабря 2025 года в 08:00 часов.

    25 декабря с 22:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    Область Абай: 

    — на участке автодороги «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр.РФ» км 971-1013 (уч. с. Калбатау-гр. ВКО);

    Восточно-Казахстанская область:

    — на участке автодороги «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр.РФ» км 1013-1062 (гр. Абайской обл.-пост Рубеж).

    Ориентировочное время открытия дороги — 26 декабря 2025 года в 09:00 часов.

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Жанара Мухамедиярова
