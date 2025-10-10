Трассы к зиме готовят в Актюбинской области

В текущем году планируется заготовить 33,8 тысячи тонн песка и 7,6 тысячи тонн технической соли. Кроме того, на участках с высоким риском снежных заносов будут установлены специальные деревянные щиты для задержания снега.

Общая протяжённость автомобильных дорог республиканского и международного значения в Актюбинской области составляет 1876 километров. В настоящее время на 28 километрах этих дорог проводятся работы по реконструкции. Ответственность за зимнее содержание указанного участка возложена на подрядную организацию - ТОО «Сине Мидас Строй».

Для обеспечения проезда в условиях метелей и гололёда компания заготавливает 1000 тонн песка и 375 тонн соли, а также установит 8 предупреждающих знаков на скользких участках. Кроме того, для обеспечения безопасности в зимний период подготовлено 6 единиц специализированной дорожной техники.

Остальные 1848 километров обслуживаются Актюбинским областным филиалом ТОО «КАЖсервис». В структуру филиала входят 6 дорожно-эксплуатационных отделений и 12 пунктов дорожно-эксплуатационного обслуживания.

- Для очистки проезжей части от снега, эвакуации застрявших транспортных средств и посыпки дорог песком подготовлено 123 единицы дорожной техники. Согласно действующим нормативам, необходимо наличие 154 единиц. В настоящее время достигнута договорённость об аренде 15 машин. Недостающими остаются ещё 32 единицы. Параллельно продолжается доставка инертных материалов. Согласно плану, в этом году будет заготовлено свыше 33 800 тонн песка. С прошлого сезона осталось 12,5 тысячи тонн, а оставшиеся более 21 тысячи тонн будут доставлены и размещены на специально отведённых участках в октябре и ноябре. Также на сезон потребуется 7,6 тысячи тонн соли. Из них 1,6 тысячи тонн осталось с прошлого года. В текущем году заключён контракт на поставку ещё 1 тысячи тонн, а для закупки дополнительных 5 тысяч тонн объявлен тендер. Поставка оставшихся 2 тысяч тонн запланирована на 2026 год, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Для обогрева и временного размещения водителей и пассажиров в зимний период на автодорогах республиканского значения в Актюбинской области организована работа 15 пунктов обогрева, где оборудовано в общей сложности 99 спальных мест.

- На территории области насчитывается 101 участок автомобильных дорог республиканского значения, подверженный сильным снежным заносам. Общая протяжённость этих участков составляет 246 километров. На сегодняшний день на 86 километрах уже установлены железобетонные заградительные конструкции. На оставшихся участках планируется установка деревянных щитов и проведение комплекса мероприятий по задержанию снега. Особенно актуальной для региона остаётся автотрасса Самара-Шымкент, в частности её участок Актобе-Хромтау-Карабутак. Для содержания данной дороги протяжённостью 202 километра в зимний период будет заготовлено порядка 10 тысяч тонн песка и 2 тысячи тонн соли. Работы по обслуживанию будут вестись силами дорожных подразделений в Акжаре, Хромтау и Карабутаке. С целью недопущения транспортных заторов запланировано строительство временных объездных дорог общей протяжённостью 34 километра в населённых пунктах Хромтау и Карабутак, - добавили в пресс-службе.

В частности, на территории Хромтауского района планируется строительство объездной дороги длиной 23 километра, а в Айтекебийском районе - 11 километров. Напомним, в феврале 2024 года именно на этом участке в снежном заторе застряли около 2 тысяч автомобилей, и движение было полностью парализовано на несколько суток. В январе текущего года начались работы по строительству объездной дороги на данном участке.