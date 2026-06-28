Трассы и мосты Жамбылской области проверили после землетрясения

После землетрясения, зарегистрированного 27 июня на юге Казахстана, специалисты обследовали искусственные сооружения на республиканских автомобильных дорогах Жамбылской области. По итогам проверки разрушений и повреждений не выявлено, сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол».

В связи с поступившей информацией о подземных толчках дорожные службы провели визуальный осмотр объектов транспортной инфраструктуры в зоне возможного воздействия.

Специалисты обследовали 14 транспортных развязок, 8 железнодорожных путепроводов, 10 путепроводов для сельскохозяйственной техники, 39 мостов и два надземных пешеходных перехода в Меркенском, Жамбылском, Жуалынском, Байзакском, Кордайском, Мойынкумском, Шуском районах и районе имени Т. Рыскулова.

По данным компании, разрушений и дефектов не обнаружено. Движение транспорта на республиканских автодорогах осуществляется в штатном режиме.

Напомним, 27 июня в 18:34 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК зарегистрировала землетрясение. Подземные толчки интенсивностью 2 балла ощущались в ряде населенных пунктов Жамбылской и Туркестанской областей, а также в Шымкенте.