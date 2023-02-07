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Трасса Атырау-Астрахань закрыта из-за непогоды

7 Февраля 2023, 16:40
Трасса Атырау-Астрахань закрыта из-за непогоды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области из-за сильного снегопада и бурана закрыта республиканская трасса сообщением Атырау-Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 7 февраля с 15:00 местного времени (16:00 по времени Астаны) в связи с неблагоприятными погодными условиями временно закрыта для всех видов транспорта трасса Атырау-Астрахань.

«Об изменениях режима движения будет сообщаться дополнительно. В связи с сильным снегопадом на территории области напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил передвижения в сложных погодных условиях»,- говорится в сообщении пресс-службы ДП области.


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