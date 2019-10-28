Трасса «Атырау - Астрахань»: вопрос с финансированием решен

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вопрос с финансированием реконструкции трассы «Атырау - Астрахань» решен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Достигнуто соглашение на выделение средств на реконструкцию остающихся участков трассы сообщение «Атырау - Астрахань». Первый участок в 60 километров в настоящее время строится – деньги на это выделены из бюджета страны. Оставалось 217 километров, которые разбиты на три участка. Деньги выделяет Европейский банк реконструкции и развития. Финансирование откроется до конца года», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» депутат Сената Парламента РК от Атырауской области Сарсенбай Енсегенов.

«Уже определены подрядные компании - итальянская «Тоdini», строившая у нас дорогу на Уральск, турецкая «Ант Иншаат», «АтырауИнжСтрой». Еще один участок будет строить турецкая компания «Сине Мидас Строй», которая в настоящее время уже работает на первом участке дороги. За зиму все подрядчики должны создать базы и весной приступить непосредственно к строительству», - уточнил сенатор.

Как сообщил Сарсенбай Енсегенов, по итогам тендеров удалось снизить стоимость работ на 49 млрд тенге. В настоящее время в Правительство отправлено предложение: на эти средства сделать один из участков трассы от Атырау до райцентра Аккистау не двухполосным, как вся дорога, а четырехполосным.