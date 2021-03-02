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Транзитные преференции для казахстанских экспортеров мукомольной продукции введут в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
2 Марта 2021, 18:37
Транзитные преференции для казахстанских экспортеров мукомольной продукции введут в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Подписан протокол о предоставлении транзитных преференций на экспорт мукомольной продукции через территорию Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасур Чориев в рамках круглого стола «Транспортная дипломатия Узбекистана: международно-правовые основы регионального сотрудничества».

«У нас недавно были вице-министры транспорта и сельского хозяйства Республики Казахстан, где рассматривались вопросы пролонгации действующих преференций на 2021 год и введения новых специальных тарифов на железнодорожные перевозки для казахстанских экспортеров. Так, уже подписан протокол о предоставлении транзитных преференций на экспорт мукомольной продукции через территорию Узбекистана», - сказал спикер.

Ж.Чориев отметил, что количественные показатели снижения тарифов будут пропорциональны увеличению объемов экспорта.

По заявлению вице-министра вопросы совершенствования договорно-правовой базы и практической реализации международных договоренностей по развитию новых транспортно-транзитных коридоров регулярно обсуждаются с казахстанской стороной.


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