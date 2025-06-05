Транзит грузов из Китая через Казахстан обновил рекорд

Рост по сравнению с 2023 годом составил 22%, указывают данные КГД Министерства финансов РК.



Двузначными темпами показатель увеличивается три года подряд, но положительная динамика постепенно ослабевает: в 2022 году было 37%, в 2023 — 33%. В целом же рост для него характерен. За доступную историю наблюдений, охватывающую последние 12 лет, снижение имело место лишь дважды — в 2015 и 2016 годах.

В качестве грузоотправителя Китай сформировал основную часть перевезенных по территории Казахстана транзитных грузов — 72%, тогда как в качестве грузополучателя — всего лишь 2%.

Что именно Китай отправлял через Казахстан, сказать сложно. Транзитные грузы распределены по товарным группам без выделения показателей конкретных стран. При этом в число крупных товарных групп входят средства наземного транспорта — 3,1 млн тонн, а также электрические машины и оборудование — 1,2 млн тонн.

Заметную роль в увеличении транзита грузов из Китая сыграли такие страны-получатели, как Узбекистан (+60% г/г, до 5,3 млн т) и ЕС (+134% г/г, до 2,3 млн т). Россия, будучи еще одним важным направлением, напротив, ослабила общую позитивную динамику (-14,7%, до 3,6 млн т).

Общий вес грузов, транспортированных из Китая через Казахстан, приводится по всем видам транспорта. Есть основания полагать, что прежде всего речь идет о железнодорожных составах. Во всяком случае, последние обеспечивают 62% суммарных объемов транзитных перевозок, зафиксированных КГД Министерства финансов РК в 2024 году (13,3 млн т из 21,3 млн т).

Как сообщалось ранее, за январь — апрель 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,4 млн тонн.