Железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем продолжают рост

За последние пять лет объем перевезенных грузов между странами вырос на 48%, достигнув 32 млн тонн. С 2020 года экспорт составил 13,7 млн тонн (рост на 25%), при этом экспорт зерна увеличился более чем в два раза — с 700 тыс. тонн до 1,8 млн тонн.

В 2024 году было экспортировано свыше 3,3 млн тонн зерновых грузов, в том числе 1,8 млн тонн зерна и 1,5 млн тонн продуктов переработки, из которых 600 тыс. тонн составляют мука и другие продукты перемола (+30% к 2023 году), а 900 тыс. тонн — комбикорма (рост в 5 раз по сравнению с 2023 годом).

АО «НК «КТЖ» активно реализует масштабные инфраструктурные проекты для повышения пропускной способности железнодорожной сети. В 2024 году отремонтировано более 1,4 тыс. км путей и продолжается строительство свыше 1 тыс. км новых дорог, включая ключевые участки Достык — Мойынты, Дарбаза — Мактаарал и обход станции Алматы.

Фото: КТЖ

Особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). В 2024 году в Сухом порту города Сиань заработал казахстанско-китайский терминал, благодаря которому объемы транзита по ТМТМ выросли в 30 раз.

КТЖ также работает над расширением инфраструктуры на границе с Китаем. Ведется строительство третьего пограничного перехода, который позволит разгрузить действующие переходы и обеспечит устойчивый рост объемов перевозок.