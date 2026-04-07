Транзит через Ормузский пролив перешел на «двухкоридорную систему»

Как сообщила базирующаяся в Лондоне аналитическая компания в сфере морских перевозок Windward, 5 апреля через пролив прошли 11 судов, включая три входящих и восемь выходящих. Все входящие суда были танкерами, тогда как среди выходящих были как танкеры, так и грузовые суда.

Выходящие суда разделились на два маршрута: пять судов прошли по северному коридору в районе острова Ларак, остающемуся под контролем КСИР, еще три — по южному коридору вдоль побережья Омана.

В отчете отмечается, что северный маршрут по-прежнему функционирует под контролем КСИР с центром в районе острова Ларак. В то же время появление южного коридора позволяет судам проходить вне зоны прежнего контроля.

Согласно данным, южный маршрут начал использоваться 2 апреля, когда по нему прошли три судна — два сверхкрупных нефтяных танкера и один газовоз СПГ. Это стало первым проходом судна сжиженного природного газа через пролив с начала боевых действий.

С 3 по 5 апреля количество судов, использующих южный коридор, составило соответственно два, четыре и три. Это говорит о том, что южный коридор быстро превращается из запасного в полноценный маршрут.

Ормузский пролив — один из ключевых узлов мировых поставок энергоресурсов. Судоходство здесь резко сократилось после того как 28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по Ирану, а Тегеран ответил ударами по региону.